Россия и Белоруссия скорректировали планы в сфере культуры

Пандемия не отразилась на уровне культурного сотрудничества двух стран, передает ТАСС.

Министерства культуры России и Белоруссии скорректировали планы по реализации ряда совместных проектов из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, однако это не отразилось на культурном сотрудничестве государств. Об этом министр культуры России Ольга Любимова заявила перед совместным заседанием коллегий министерств культуры РФ и Белоруссии в Минске.



Любимова выразила благодарность коллегам по проекту «Интермузей-2020», которые вовремя успели перейти в новый, сложный формат.



Глава Минкультуры добавила, что есть мероприятия, которые позже будут проведены в традиционном формате, среди них — Дни Республики Беларусь в Москве.



Ольга Любимова добавила, что российские и белорусские специалисты сотрудничают много лет, и в каждом направлении сотрудничества есть позитивный опыт.