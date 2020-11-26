Жена Ефремова прокомментировала слухи о разводе с актером

Софья Куликова опровергла слухи о разводе с Михаилом Ефремовым, передает StarHit.

СМИ несколько дней подряд распространяли новость о готовящемся разводе между Софьей Куликовой и Михаилом Ефремовым. Жена артиста опровергла эти слухи.





Куликова рассказала своему другу, члену Общественного совета ФСИН РФ, юристу Алексею Лобареву, что ей не нравится постоянная ложь о ее семье.





«Ложь о том, что Михаил заказывал себе какого-то гуся в следственный изолятор, ложь о том, что осужденные в составе отряда хозяйственного обеспечения были настроены против него. И последняя ложь — о нашем разводе», — передал ее слова Лобарев в интервью изданию.





Михаил Ефремов третью неделю отбывает наказание в белгородском СИЗО. Он был приговорен к 8,5 годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб человек.