Микелла Абрамова объявит результаты «Детского Евровидения»

Она будет объявлять результаты голосования в России, передает ФАН.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова примет участие в «Детском Евровидении». Девочка будет объявлять результаты конкурса в России.



Участником от России на международном песенном конкурсе по результатам отбора стала Софья Феськова. 11-летняя певица исполнит песню «Мой новый день» под девятым номером.





Выступления участников «Детского Евровидения» будут транслироваться онлайн. Многие из певцов заранее записали свои живые выступления и направили организаторам, так как не смогут присутствовать на конкурсе из-за ограничений, связанных с пандемией.





Финал «Детского Евровидения» пройдет в Варшаве 29 ноября.