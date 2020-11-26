В Крыму театры начали продажи билетов после временного закрытия

Театры Крыма были временно закрыты из-за пандемии коронавируса.

В Крыму театры начали продажу билетов после временного закрытия из-за пандемии коронавируса.



Объявления о продаже билетов размещены на сайтах театров.



После временной приостановки работы свои двери открывает Государственный академический музыкальный театр Республики Крым.



«И пусть зал можно заполнить только на треть, артисты ждут, когда смогут играть не для «глазка» камеры, а для настоящих поклонников», — говорится в сообщении театра.



Работу возобновляет также Крымский академический драматический театр имени А.М. Горького.





Во время самоизоляции труппы подготовили премьеры. В музыкальном театре зрителей ждут мюзикл «Человек-амфибия», оперетта «Летучая мышь», праздничный концерт «Песни Нового года».