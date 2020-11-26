Театр Наций снизил цены на билеты с учетом новых требований по заполняемости зала

В театре делают все необходимое для комфорта зрителя, рассказал его художественный руководитель.

Театр Наций отменил спектакли с 50-процентной заполняемостью зала и снова продает билеты на постановки по сниженной цене. Новые билеты продаются с учетом 25-процентной заполняемости зала.



По словам художественного руководителя театра Евгения Миронова, все необходимое для комфорта зрителя, включая санитарные нормы, в театре делается.



«Вся информация есть на сайте. Когда ты покупаешь электронный билет, ты можешь его потом сдать. И сейчас вынужденно, еще раз повторю, мы отменяем спектакли, которые были с 50-процентной заполняемостью, и снова их продаем, теперь уже 25 процентов», — приводит слова Миронова телеканал «Россия 24».



Худрук добавил, что цены на билеты снижены и отметил, что театр — не самая опасная зона.



«Но, слушайте, на Западе все театры закрыты. Мы, слава Богу, как играли, так и играем. Мы ничего специально не изменяли», — сказал Миронов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничительных мер в столице до 15 января 2021 года.