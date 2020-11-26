Экс-гитарист Стаса Михайлова принес певцу публичные извинения

Музыкант извинился за то, что обвинил артиста в скупости.

Бывший гитарист Стаса Михайлова Вячеслав Кузнецов публично принес извинения певцу за обвинения в скупости.



На своей странице в Instagram Кузнецов выразил надежду, что с Михайловым останется в хороших отношениях.



«Я извиняюсь, что мои комментарии могли принести переживания Стасу, его семье и всем нам. Я очень надеюсь, что между нами остались хорошие отношения и желаю скорейших концертов!» — написал музыкант.



Кузнецов добавил, что с лета не входит в состав коллектива и не может знать истинного положения дел в группе. Он заверил подписчиков, что Михайлов поддерживает коллектив.



Ранее Кузнецов опроверг слова Стаса Михайлова о том, что во время пандемии он выплачивал своему коллективу зарплату.