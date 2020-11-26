Актриса Светличная госпитализирована из-за постоянных головных болей

Звезда советского кино обследуется после падения софита, передает Telegram-канал «112».

Советская и российская актриса Светлана Светличная находится в больнице.



По данным источника, актрису госпитализировали 26 ноября с жалобами на головные боли и общую слабость. Состояние артистки врачи оценивают как средней тяжести.



По словам артистки, она находится в Первой градской больнице. Актриса обратилась к медикам после травмы, полученной из-за падения софита на съемках.



Актриса полагает, что травма стала причиной ее систематических головных болей.



«Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо», — рассказала артистка.



Сообщается, что подозрения на микроинсульт у актрисы не подтвердились.