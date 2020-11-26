Скончалась создатель Гильдии продюсеров США Дороти Дж. Петри

Продюсер скончалась в своем доме в возрасте 95 лет, передает Variety.

В США скончалась продюсер Дороти Дж. Петри. Обладательница премии «Эмми» за фильмы «Любовь никогда не молчит» и «Кэролайн?» скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе во вторник на 96-м году жизни.



О кончине кинопродюсера сообщила ее семья.



Дороти Дж. Петри начала свою карьеру в качестве актрисы, затем работала агентом по поиску талантов. В 1979 году Дороти Дж. Петри выступила в качестве продюсера фильма «Поезд сирот» с Джилл Эйкенберри в главной роли.



В 1986 году Дороти Дж. Петри получила премию «Эмми» за работу над фильмом «Любовь никогда не молчит». Дороти Дж. Петри также продюсировала фильм «Ложный огонь», который восемь раз был номинирован на премию «Эмми», картины «Отличное посвящение», «Аварийная посадка: спасение рейса 232», «Выход», «Плененное сердце: История Джеймса Минка» и другие фильмы.



Дороти Дж. Петри была одним из основателей Гильдии продюсеров Америки, главой проекта WIF Legacy.