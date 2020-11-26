Концерты «Русских сезонов» покажут онлайн

Зрителям будут доступны трансляции концертов фестиваля «Be@thoven», говорится в сообщении проекта.

Онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons в рамках проекта «Русские сезоны» проведет трансляции концертов международного музыкального фестиваля «Be@thoven», приуроченного к 250-летию со дня рождения Бетховена.



На платформе в прямом эфире зрителям будут доступны выступления Уральского филармонического оркестра под руководством немецкого скрипача и дирижера Томаса Цетмайра, симфонического хора Свердловской филармонии. Участниками концертов станут выпускники высших учебных заведений России, Германии и других стран.



Концерт Уральского филармонического оркестра будет доступен 26 ноября в 17:00 мск, музыканты Свердловской филармонии выступят 30 ноября в 17:00 мск.