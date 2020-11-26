NYT назвала лучших актеров XXI века

Дензел Вашингтон возглавил топ-25 лучших актеров по версии New York Times.

Издание The New York Times составило список лучших актеров XXI века. В список вошли 25 актеров.



Кинокритики газеты Манола Даргис и Энтони Скотт отметили, что список «субъективен» и «скандален» из-за ряда упущений.



Первую строчку рейтинга занял актер Дензел Вашингтон.



«Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней», — говорится в публикации.



Второе место в списке досталось французской актрисе Изабель Юппер, сыгравшей в картинах «Пианистка», «Она». Тройку лидеров замкнул Дэниэл Дэй-Льюис. В топ-5 вошли также Николь Кидман и Киану Ривз.



В рейтинге указаны также имена Ким Мин-хи, Сон Кан-хо, Тони Сервилло, Виолы Дэвис, Сирши Ронан, Хоакина Феникса и других актеров.