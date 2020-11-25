Названа дата премьеры «Чудо-женщины 1984» в России

25.11.2020
Главную роль в картине Патти Дженкинс сыграла Галь Гадот.
Киностудия WarnerBros. объявила даты премьеры картины «Чудо-женщина 1984» в мире. В России выйдет 14 января, сообщает Variety.
Первыми зрителями фильма с Галь Гадот в главной роли станут жители Болгарии, Бельгии, Египта, Эстонии, Греции, Исландии, Нидерландов, Индонезии, Португалии, ЮАР, Швейцарии, Великобритании. Там релиз картины состоится 16 декабря.
В США, Канаде, Колумбии, Индии, Финляндии, Латвии, Литве, Швеции, Венесуэле, Норвегии фильм увидят 25 декабря.
Онлайн-премьера фильма на платформе HBO MAX состоится 25 декабря.