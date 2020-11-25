Названа дата премьеры «Чудо-женщины 1984» в России

Главную роль в картине Патти Дженкинс сыграла Галь Гадот.

Киностудия WarnerBros. объявила даты премьеры картины «Чудо-женщина 1984» в мире. В России выйдет 14 января, сообщает Variety.Первыми зрителями фильма с Галь Гадот в главной роли станут жители Болгарии, Бельгии, Египта, Эстонии, Греции, Исландии, Нидерландов, Индонезии, Португалии, ЮАР, Швейцарии, Великобритании. Там релиз картины состоится 16 декабря.В США, Канаде, Колумбии, Индии, Финляндии, Латвии, Литве, Швеции, Венесуэле, Норвегии фильм увидят 25 декабря.Онлайн-премьера фильма на платформе HBO MAX состоится 25 декабря.