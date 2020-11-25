В Петербурге откроется выставка с уникальными предметами из Янтарной комнаты

Открывается выставка «Тайны дворцовых интерьеров. Секреты реставрации».

В Санкт-Петербурге 27 ноября откроется выставка предметов из Янтарной комнаты. В экспозицию «Тайны дворцовых интерьеров. Секреты реставрации» вошли воссозданные предметы из Кёнигсбергской и Берлинской коллекций, утраченные в годы Великой Отечественной войны.



По словам реставратора первой категории Максима Григорьева, посетители выставки увидят множество уникальных предметов, созданных специалистами Царскосельской янтарной мастерской, узнают о реставрации Лионского зала, церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце, Агатовых комнат в Екатерининском парке в Царском Селе.



«Выставка была создана для того, чтобы показать, что мастерство не умирает, что 40 лет работы мастерской не прошли незамеченными», — приводит ТАСС слова Максима Григорьева.





Выставка будет работать до 30 марта в Инженерном доме Петропавловской крепости.