Вышел байопик о детском писателе Эдуарде Успенском

Фильм представили журналист Роман Супер и режиссер Иван Проскуряков.

В Сети появился фильм о детском писателе Эдуарде Успенском. Документальную ленту «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве» представили журналист Роман Супер и режиссер Иван Проскуряков.



Фильм снят в жанре документальной кукольной анимации. В картину вошли интервью с коллегами и родственниками писателя, архивные материалы. В роли Успенского выступает кукла, говорящая голосом писателя.



Один из эпизодов фильма посвящен конфликту с художником Леонидом Шварцманом, создателем образа Чебурашки в мультфильмах.



Шварцман поделился своим мнением о писателе, назвав его талантливым, но неадекватным человеком. Художник добавил, что гордится тем, что фильмы, в которых он принимал участие, до сих пор живы и востребованы.



Фильм доступен для просмотра на платформе Premier.