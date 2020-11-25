NBA подала иск к пианисту Крамеру из-за товарного знака

Компания хочет отсудить у музыканта бренд Jazz Games.

NBA Properties Inc. подала иск к пианисту Даниилу Крамеру из-за использования им товарного знака Jazz Games.Компания, управляющая брендами Национальной баскетбольной ассоциации, просит прекратить правовую охрану товарного знака Jazz Games. Третьим лицом в разбирательстве будет Роспатент. Основания иска в судебных материалах не указаны, передает РИА «Новости».В юридической компании «Кривцов и партнеры», представляющей интересы музыканта, сообщили, что товарный знак Jazz Games был зарегистрирован Крамером в 2017 году. NBA планирует зарегистрировать в России бренд Jazz Gaming, но столкнулась с препятствием, так как Роспатент противопоставил товарному знаку бренд Крамера.Переговоры по поводу товарного знака Крамера не увенчались успехом, Крамер отказался от предложения NBA отказаться от своего бренда.