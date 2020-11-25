Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в насилии

Заявление против него подала режиссер.

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна вновь обвинили в сексуальном насилии.





Заявитель рассказала, что подверглась «ужасающему насилию» со стороны Вайнштейна. При этом люди из окружения продюсера знали о происходящих преступлениях.





Обвинения в адрес Вайнштейна уже выдвинуты. В данный момент он отбывает наказание в тюрьме Нью-Йорка за сексуальные домогательства и насилие в отношении ряда актрис и сотрудниц своей компании. Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения.





Официальной реакции от представителей Вайнштейна или от него самого в ответ на новые обвинения пока не поступало.