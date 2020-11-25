Цискаридзе зарегистрировал свое имя как товарный бренд

Имя балетмейстера зарегистрировано в Роспатенте.

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе зарегистрировал именной бренд, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.



Сообщается, что Цискаридзе обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать свое имя как товарный знак. Имя балетмейстера зарегистрировано в двух вариантах — на русском и английском языках, говорится в сообщении.



Под своим именем Николай Цискаридзе может выпускать канцтовары, кино, СМИ, открывать учебные заведения, продавать спорттовары, называть героев компьютерных игр.



О том, каким именно бизнесом планирует заняться Николай Цискаридзе, информации на данный момент нет.