В столичном парламенте обсуждается бюджет на 2021 год.

Представители фракции «Единая Россия» в Мосгордуме предложили увеличить финансирование креативных индустрий. В Мосгордуме обсуждается городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.



По словам депутата парламента Москвы Степана Орлова, драйвер экономического развития сейчас смещается из классических сырьевых отраслей в творческие.



«То есть те индустрии, где добавочная стоимость формируется за счет интеллектуальной собственности и интеллектуального потенциала», — приводит слова депутата АГН «Москва».



Парламентарий отметил, что В Москве в 2020 году работает порядка 60 тысяч предприятий и организаций сферы креативных индустрий и 54,6 тысячи индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают рабочими местами 460 тысяч человек. Выручка в сфере креативных индустрий по итогам 2018 года составила 3 трлн рублей.



Депутат отметил, что власти просто обязаны поощрять такие проекты, а заложенные в бюджет средства позволят оказать предпринимателям различные меры поддержки.