Скончалась актриса театра и кино Светлана Обидина

Артистка умерла на 46-м году жизни.

Скончалась советская и российская актриса театра и кино Светлана Обидина. О смерти актрисы на своей странице в Facebook написал кинорежиссер Алексей Герман.



Светлана Обидина ушла из жизни в возрасте 45 лет.



«Света окончила курс И.Б. Малочевской, много лет отдала театру «Балтийский дом», участвовала в спектаклях БДТ, была одним из создателей театра OPS, много снималась в кино. Прошла с НДТ огромный путь от самых истоков, подарив нам роли в спектаклях «В Мадрид, в Мадрид», «Оркестр», «На дне», «Ивановъ», «Три сестры», — говорится в сообщении НДТ в соцсети.



Светлана Обидина сыграла в фильмах «Остров», «Ветка сирени», «Довлатов», сериалах «Преступление и наказание», «Улица разбитых фонарей-2», «Мажор-3» и многих других проектах.