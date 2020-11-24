Музей Победы представил виртуальную выставку к 290-летию Суворова

Посетить выставку офлайн можно будет после открытия музея для посетителей.

Музей Победы подготовил виртуальную выставку к 290-летию Александра Суворова. В экспозицию вошли около ста экспонатов, рассказывающих о Суворове и его «наследниках» — награжденных орденом Суворова военачальниках.



Виртуальная выставка доступна для ознакомления на сайт музея. В экспозицию вошли экспонаты из фондов музея, в том числе личные вещи, документы, фотографии, портреты Суворова, печатные издания и плакаты, посвященные памяти Суворова.



Посетить выставку в офлайн-формате можно будет после снятия ограничений на посещение музеев.