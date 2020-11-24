В Саратове власти снесут реставрируемое волонтерами здание

Глава Саратова распорядился снести дом 12 на улице Бабушкин взвоз.

В Саратове власти признали аварийным дом, который на протяжении двух последних лет реставрировался силами волонтеров.



Согласно постановлению региональных властей, здание в ближайшие годы планируется снести, передает издание СарБК.



Сообщается, что власти весной провели экспертизу дома, а недавно признали аварийным. В соответствии с распоряжением главы Саратова дом по улице Бабушкин взвоз должен быть снесен до 1 ноября 2022 года.



Здание два года реставрировали волонтеры организации «Том Сойер Фест». Силами волонтеров была произведена зачистка фасада, восстановлена кирпичная кладка, построена деревянная пристройка. В дальнейшем волонтеры хотела восстановить гипсовую лепнину на фасаде дома.



По словам организаторов «Том Сойер Феста», власти убеждали их, что не намерены сносить здание, однако оно было не признано объектом культурного наследия.