Скончался режиссер Георгий Гаврилов

О причинах смерти режиссера информации нет.

Союз кинематографистов России сообщил о смерти кинорежиссера Георгия Гаврилова. Георгий Гаврилов умер в возрасте 62-х лет.«На 63-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гаврилова Георгия Юрьевича», — говорится в сообщении объединения.О причинах смерти режиссера не сообщается.Георгий Гаврилов окончил актерский факультут Высшего Театрального Училища им. Слонова в Саратове, Рижскую консерваторию, режиссерский факультет ВГИКа. Работал на киностудии «Мосфильм».Гаврилов — режиссер-постановщик фильмов и сериалов «Круг», «Красные квадраты», «ПМЖ», «Агент» и многих других.