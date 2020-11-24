«Культура.РФ» представила проект к 150-летию Эль Лисицкого

Проект знакомит посетителей со знаковыми эпизодами биографии авангардиста.

Портал «Культура.РФ» к 150-летию со дня рождения Эль Лисицкого запустил спецпроект «Эль Лисицкий. Опережая время». Проект раскрывает новаторство художника, оказавшего значительное влияние на мировое искусство, архитектуру, дизайн.



Спецпроект знакомит посетителей с важными эпизодами биографии Эль Лисицкого, с важными событиями раннесоветской эпохи, рассказывает о членстве Лисицкого в художественной группе «Уновис» — «Утвердители нового искусства», многих других фактах из жизни авангардиста.



Из проекта можно узнать о противостоянии Казимира Малевича и Марка Шагала в годы их преподавания в Народном художественном училище в Витебске, в результате чего Лисицкий стал супрематистом.