Правительство выделило 4,2 млрд рублей на поддержку отечественного кино

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Российское правительство выделило из резервного фонда 4,2 млрд рублей. Средства будут направлены на поддержку отечественных картин в прокате.В соответствии с распоряжением главы правительства Михаила Мишустина, кабинет министров выделяет деньги Министерству культуры, чтобы не допустить сокращения доли отечественного кино в российском прокате. Средства будут направлены Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.Из общих средств 2,1 млрд рублей выделяется на поддержку не менее 500 организаций, показывающих российское кино. Аналогичная сумма будет направлена организациям, занимающимся производством и прокатом российских проектов. Отчет о распоряжении средствами Минкультуры должно предоставить до апреля 2021 года.В Министерстве культуры сообщили, что средства позволят компенсировать часть долгов, накопленных в связи с приостановкой деятельности организаций, а также часть недополученных доходов.