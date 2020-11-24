Скончался актер фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Владимир Фирсов

Тело артиста в квартире обнаружила его сестра.

Актер Владимир Фирсов скончался на 77-м году жизни. Тело артиста 21 ноября обнаружила его сестра. Женщина вызвала скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть. Врачи установили, что артист умер за несколько часов до их приезда, передает сайт KP.RU.



Сообщается, что смерть актера наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.



По факту смерти Фирсова в настоящее время полиция проводит проверку. Тело актера отправлено на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.



Владимир Фирсов сыграл более 60 ролей в театре и кино. Наиболее известны его роли в картинах «Тот самый Мюнхгаузен», «Забытая мелодия для флейты», «Осенний марафон», «Охота на единорога».