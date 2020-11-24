Президент вручил государственные награды деятелям культуры

24.11.2020
Артисты получили награды за вклад в развитие отечественной культуры.
Ряд отечественных деятелей культуры удостоены государственных наград. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.
Российский артист Вениамин Смехов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В августе Вениамин Смехов отметил 80-летний юбилей.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени присуждена режиссеру, продюсеру, сценаристу Константину Буслову и артистке Марии Шукшиной.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден руководитель Росконцерта Андрей Малышев.