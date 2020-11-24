Слепаков призвал не вмешиваться в сферу в юмора извне

Шоумен, продюсер и сценарист Семен Слепаков стал гостем передачи «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире».

Артист рассказал, что комедия в России саморегулируется и не нуждается во внешнем вмешательстве.





«Юмор — это саморегулируемая система, не надо его регулировать извне. Если шутка про геев обидная — над ней не засмеются», — отметил Слепаков.





Он признал, что некоторые шутки могут быть обидными и даже злыми. Однако такая сатира не приживается ни у артистов, ни у зрителей. За плохую шутку «можно огрести по полной», сказал Слепаков.





В собственном творчестве шоумен опасается «вырасти из аудитории». Но в любом случе он будет продолжать делать то, что умеет лучше всего.