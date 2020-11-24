Названа новая версия причин убийства Игоря Талькова

Певец Михаил Муромов рассказал свою версию причин убийства артиста Игоря Талькова.

Музыканта застрелили 6 октября 1991 года во время концерта в Санкт-Петербурге.





Выстрел, который убил артиста, был случайным, считает артист. Оружие выстрелило во время потасовки между охранниками Талькова, его концертным директором Валерием Шляфманом и другом певицы Азизы Игорем Малаховым.





Муромов присутствовал при этих трагических событиях.





«Все время говорят, что виноват был Шляфман. Но это не так», — отметил он в интервью «Известиям».





Обвинение в убийстве было предъявлено Шляфману, который по настоящий момент находится в розыске.





Но, по словам Муромова, выстрелил в Талькова Малахов. В момент выстрела он не видел, куда стреляет. Малахов позже явился в отделение милиции с повинной, и с него были сняты все обвинения.