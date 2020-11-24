Дом Достоевского в Петербурге украсили световым граффити с его портретом

24.11.2020
Портрет Достоевского был спроецирован на брандмауэр (глухая противопожарная стена здания) дома, расположенного в Кузнечном переулке. Это первый проект светового граффити в историческом центре Петербурга, отметили в администрации.
Инициаторами проекта выступили представители общественного движения «Петербург — город перемен» по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Проект был реализован комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с предприятием по организации наружного освещения «Ленсвет».
Комитет подготовил также концепцию использования световых арт-объектов на фасадах домов в историческом центре Северной столицы, посвященные разным темам: от портретов выдающихся деятелей до шедевров живописи, добавили в пресс-службе. Это позволит достичь сразу двух целей — реализовать идеи художников и обеспечить сохранность исторических зданий.