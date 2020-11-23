Оставивший семье долги вместо наследства Шаинский лишился памятника после смерти

Вдова знаменитого композитора пожаловалась на то, что не может урегулировать вопросы с наследством, в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Автор детских песен Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет от рака мочевого пузыря. Спустя три года после его смерти семья лишена возможности даже установить памятник на его могиле, так как после смерти композитора ей в наследство осталось множество долгов.

Почти все средства Шаинского были потрачены на его дорогостоящее лечение в Америке, не принесшее успеха. Чтобы заплатить по счетам американских медиков, вдове композитора Светлане пришлось продать его квартиру в Москве за 20 миллионов рублей.

Однако, узнав о продаже жилья, сын музыканта от второго брака Иосиф вмешался, потребовав свою долю от сделки через суд. Хотя старший сын Шаинского уже давно живет в Израиле, он претендует и на имущество, и на авторские отчисления от произведений своего отца, которого он практически не видел.

«Он претендует на все, что можно. Я понимаю, что нелегко жить за границей, но все же… Никто не учитывает, что он не общался с отцом, что никогда не помогал», — поделился младший сын Шаинского Вячеслав.

В настоящее время вдова композитора живет в Америке и вынуждена сдавать комнаты в собственной вилле, чтобы добывать деньги на жизнь. 33-летний сын Шаинского признался, что переживает, что на могиле отца по-прежнему нет памятника — только одна фотография.