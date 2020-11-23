Квартира Джигарханяна может стать его музеем

23.11.2020

Об этом бизнесмен Юрий Растегин рассказал в разговоре с «Комсомольской правдой».

Речь идет о квартире покойного актера в Староконюшенном переулке. Как стало известно, в свое время бизнесмен выкупил половину 3-комнатной квартиры у Джигарханяна, предоставив актеру право на пожизненное проживание.

Именно в эту квартиру Джигарханян перебрался после развода со своей третьей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.  О превращении квартиры в музей бизнесмен и актер заключили соглашение еще при жизни Джигарханяна.

По словам бизнесмена, у него есть видеозапись, на которой видно, как он и Джигарханян заключают договор о музее. Растегин подчеркнул, что не собирается продавать недвижимость.

Вторая половина квартиры находится в собственности бывшей супруги Джигарханяна Татьяны Власовой.