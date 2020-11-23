Потерпевшие отказались от иска к Ефремову о возмещении морального вреда

23.11.2020
Решение суда основано на ходатайстве стороны истцов об отказе от исковых требований и было полностью удовлетворено, рассказали в пресс-службе суда. Представители Ефремова на судебное заседание не пришли.
Решение отказаться от исков к актеру о возмещении морального вреда приняли трое потерпевших по делу актера. На такой шаг они пошли в связи с тем ,что их требования были полностью удовлетворены.
Кроме того, семья погибшего в ДТП с Ефремовым получила письма от виновника смерти их кормильца. «В ближайшее время, если они захотят, мы их представим общественности», — рассказал представлявший интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП Александр Добровинский.
Во время рассмотрения уголовного дела апелляционной инстанцией артист выплатил потерпевшим 3 млн рублей.