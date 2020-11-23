На стриминговых платформах США покажут третью часть мультфильма о Белке и Стрелке

23.11.2020
Российский мультфильм «Белка и Стрелка. Карибская тайна» режиссера Инны Евланниковой, рассказывающий о собаках-космонавтах, также покажут во Франции.
Об этом заявила студия «КиноАтис» по завершении Американского кинорынка American Film Market совместно со своим партнером и международным дистрибьютором Epic Pictures Group.
«Картину также покажут на стриминговых платформах в США летом 2021 года. Дистрибьютор в США — Epic Pictures», — рассказали в пресс-службе.
В настоящий момент на этапе завершения сделки с ЮАР и Тайванем (КНР). Права на показ мультфильма также купили компании Китая и стран Латинской Америки.