Охлобыстин обрадовался причащению Ефремова в СИЗО

В своей публикации в соцсети Instagram актер назвал осужденного коллегу «любимым кумом».

Ранее Белгородская и Старооскольская епархия сообщила о том, что владыка Иоанн провел службу в храме святителя Николая Чудотворца, который находится в СИЗО. Как следует из опубликованных на сайте Белгородской митрополии фотографий, на службе присутствовал Ефремов, после этапирования отбывающий двухнедельный карантин, после которого его направят в колонию.

Пребывающий в заключении артист исповедался и причастился Святых Христовых Тайн. Иван Охлобыстин порадовался тому, что его друг не забывает о вере в трудную минуту.

В своем Instagram актер опубликовал фото Ефремова со священнослужителем. «Любимый кум и владыка Белгородский Иоанн», — написал Охлобыстин.

Как пояснили агентству РИА Новости в региональном УФСИНГ, посетившие СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области, в котором находится сейчас осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, были без масок, так как медики констатировали отсутствие у них инфекции.

«На входе в учреждение всех, включая священнослужителей, осмотрели медики, констатировали, что они здоровы. Обязательно каждый при входе в учреждение проходит медицинский контроль», — пояснили агентству в ответ на вопрос, почему священнослужители были без масок в условиях пандемии коронавируса.