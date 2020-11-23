В Израиле нашли клады фальшивых монет эпохи упадка Египта и гибели Микенской культуры

Специалисты следы массовой фальсификации денег в древности, сообщает The Times of Israel .

Открытие было сделано в культурных слоях, относящихся к началу первого тысячелетия до нашей эры. В ходе совместного исследования эксперты Еврейского университета и Университета Хайфы выяснили, что во время прибытия древних евреев около 3 тыс. лет назад из Египта в Землю Израиля они столкнулись с одним из первых в истории случаев крупного финансового мошенничества.

В серебряных монетах, обнаруженных в нескольких кладах в южном Леванте, оказалось гораздо меньше серебра, чем должно было быть в соответствии с их номиналом. Вместо этого в них обнаружили вещества, которые придавали монетам свойственный серебру блеск.

Подобные монеты были найдены в Бейт-Шане, Ашкелоне и Мегиддо. Они были отчеканены в период с 1200 по 950 год до нашей эры. Как выяснили ученые, серебро в них смешано с мышьяком, из-за чего монеты выглядели как серебро.

До 1900 г. до н.э. монеты были серебряными на 100%. Однако химический анализ более новых монет раннего железного века показал, что в некоторых из них серебра было только 20%.

Упадок Египта, крах Хеттской империи и гибель микенской культуры привели к нарушению морских торговых путей, что повлекло дефицит серебра, отмечают историки. Археологи считают, что фальшивомонетчики переплавляли старые монеты с добавлением меди из рудников долины Тимна. Таким образом, монеты донесли до наших дней свидетельства организованной преступной деятельности по подделке денег, отмечают ученые.