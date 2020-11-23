Открывший Аркаим археолог Геннадий Зданович умер в 82 года от коронавируса

О смерти ученого сообщили в пресс-службе Челябинского государственного университета.

Несколько недель назад профессор заболел коронавирусом. Из-за преклонного возраста он тяжело переносил заболевание, в конце концов организм не справился с инфекцией, врачи оказались бессильны.

Геннадий Зданович работал в университете с самых первых дней его основания. Археолог стал создателем челябинской археологической школы, главным открытием которой стала находка Аркаима — одного из центров цивилизации бронзового века, расположенного на юге региона.

В 1989 году начались раскопки Аркаима. Как выяснилось, он был создан в одно время с некоторыми Египетскими пирамидами как крепость-коммуна и общественный центр, и существовал в течение примерно ста лет.

24 ноября пройдет церемония прощания с профессором. Встреча памяти начнется в полдень в актовом зале театрального корпуса ЧелГУ. В час дня будет организован трансфер в областную клиническую больницу № 3 для прощания с ученым. В 15:00 пройдет поминальный обед в столовой в театральном корпусе университета.