Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Малени Моралес

23.11.2020
Мексиканская артистка получила популярность благодаря своим ролям в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут». О ее смерти стало известно в минувшую субботу.
По сведениям издания El Universal, последние годы актриса страдала от рака легких, однако около года назад ей стало лучше.
Малени Моралес стала сниматься в кино в 1979 году. Актриса более 45 лет прожила в браке с мексикано-кубинским актером и режиссером Отто Сирго.
За свою карьеру Моралес снималась в таких сериалах, как «Богатые тоже плачут», «Дикая роза», «Камила», «Ставка на любовь».
В сериале «Богатые тоже плачут» Моралес сыграла роль подруги главной коварной злодейки Эстер Хеорхины, строившей козни Марианне. В «Дикой розе» Малени появилась со 120-й серии, сыграв роль любовницы адвоката Федерико Роблеса.