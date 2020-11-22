В Помпеях нашли останки богача и раба, убитых раскаленным пеплом Везувия

22.11.2020
Ученые нашли останки двух мужчин, которые погибли почти две тысячи лет назад во время извержения вулкана Везувий, разрушившего древний римский город. Останки людей обнаружили в местечке Чивита-Джулиана в 700 метрах к северо-западу от центра древних Помпей.
Тела находились в подвальном помещении большой виллы. Один из погибших, по мнению ученых, был высокопоставленным человеком возрастом 30-40 лет, второй — его рабом в возрасте 18-23 года. Как выяснили эксперты, его деформированные позвонки указывают, что он был рабом, выполнявшим тяжелый физический труд.
По мнению ученых, погибшие искали в подвале убежища от извержения и были накрыты падавшим сверху раскаленным пеплом. Их сжатые ноги и руки свидетельствуют о смерти от теплового шока, пояснили эксперты.