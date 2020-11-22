В Помпеях нашли останки богача и раба, убитых раскаленным пеплом Везувия

Об открытии археологов сообщает Reuters со ссылкой на Министерство культуры Италии.

Ученые нашли останки двух мужчин, которые погибли почти две тысячи лет назад во время извержения вулкана Везувий, разрушившего древний римский город. Останки людей обнаружили в местечке Чивита-Джулиана в 700 метрах к северо-западу от центра древних Помпей.

Тела находились в подвальном помещении большой виллы. Один из погибших, по мнению ученых, был высокопоставленным человеком возрастом 30-40 лет, второй — его рабом в возрасте 18-23 года. Как выяснили эксперты, его деформированные позвонки указывают, что он был рабом, выполнявшим тяжелый физический труд.

По мнению ученых, погибшие искали в подвале убежища от извержения и были накрыты падавшим сверху раскаленным пеплом. Их сжатые ноги и руки свидетельствуют о смерти от теплового шока, пояснили эксперты.