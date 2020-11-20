В Архызе нашли античный амулет с медузой Горгоной возрастом около 2100 лет

Об этом сообщили в Институте истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН).

Археологическая экспедиция обнаружила в ходе раскопок на трассе будущего горнолыжного спуска в Архызе (Карачаево-Черкесия) античную маску-талисман с изображением головы медузы Горгоны — горгонейон. Артефакт датируется III-I веками до н.э., сообщили в пресс-службе института.

Находка представляет собой небольшой круглый медальон из терракоты с изображением лица медузы Горгоны, обрамленного волосами-змеями. Ученые считают, что это было нательное украшение.

«Скорее всего, горгонейон не был изготовлен местными мастерами. Это импорт из античных городов, а значит, свидетельство о существовавших в тот период обменах между Западным Кавказом и античным миром», — цитируют в пресс-службе слова руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Андрея Субботина.

Ученые исследуют более 30 курганных насыпей, расположенных группами на склоне горы. Кроме амулета, они нашли прямой двулезвийный меч синдо-меотского типа с брусковым навершием, согнутый пополам при погребении, маленький железный боевой топорик и наконечники дротика и копья.