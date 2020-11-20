На фестивале Be@thoven в Екатеринбурге выступят солисты Мариинского и Большого театров

20.11.2020
Международный музыкальный фестиваль Be@thoven пройдет в Екатеринбурге с 23 по 30 ноября, он посвящен 250-летнему юбилею с рождения Людвига ван Бетховена. На сцене Свердловской филармонии в рамках фестиваля выступят солисты Мариинского и Большого театров Елена Жидкова, Мария Баянкина и Илья Селиванов.
На сцене также выступят музыканты из Австрии и Германии — альтистка Рут Киллиус, пианист Северин фон Эккардштайн, дирижер и скрипач Томас Цетмайр.
Откроет Be@thoven Уральский академический филармонический оркестр под управлением Алексея Богорада. Завершит смотр новый симфонический коллектив — Международный молодежный Чайковский-оркестр, созданный из участников Оркестровой академии-2020, говорится в сообщении.