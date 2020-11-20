В Петербурге открылась выставка о первом мосте через Неву

Выставка в честь 170-летия со дня открытия Благовещенского моста открылась в Музее мостов, сообщили в пресс-службе Центрального музея железнодорожного транспорта России.

21 ноября 2020 года исполняется 170 лет с того момента, как Благовещенский мост открылся и стал первой постоянной переправой через Большую Неву.

Жемчужиной коллекции Музея мостов является работающая модель крайних пролетов Благовещенского моста, включающая механизмы его разводной части. Изготовление модели шло в модельных мастерских Института инженеров путей сообщения в течение 12 лет — в полтора раза дольше постройки самого сооружения.

На выставке впервые представлен уникальный панорамный снимок «Николаевский мост в Санкт-Петербурге» 1875-1876 годов. По технике исполнения он представляет собой альбуминовую фотографию, отражающую применение новых для XIX столетия технологий фотопечати.

Экспозиция также включает акварели, литографии, редкие модели и другие артефакты. Выставка организована при поддержке СПб ГБУ «Мостотрест», из архивов которого были предоставлены уникальные фотографии и документы.