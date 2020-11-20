Виновность свидетелей Пашаева установят по биллингу их телефонов

Об этом бывший адвокат актера рассказал в разговоре с ТАСС, комментируя привлечение свидетелей к уголовной ответственности за лжесвидетельствование.

Юрист утверждает, что информировал вызванных им свидетелей о возможной уголовной ответственности в случае лжесвидетельства. «Сейчас сделают биллинг мобильного телефона и установят, были они там или не были», — пояснил Пашаев.

Пашаев заявил, что дело Ефремова является политическим заказом. Поэтому возбуждение дела о лжесвидетельстве его не удивило, подчеркнул адвокат.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский, в свою очередь, сообщил ТАСС об ожидаемости возбуждения дела о лжесвидетельствовании. По его словам, найденные им свидетели смогли «вывести на чистую воду» трех лжесвидетелей, которых привел на суд Пашаев. «Надеюсь, это будет еще одним примером, как нельзя играть с правосудием», — подчеркнул Добровинский.

Ранее МВД России возбудило три уголовных дела в отношении привлеченных Эльманом Пашаевым свидетелей, которые заявили в суде о том, что Михаил Ефремов не был за рулем автомобиля, попавшего в ДТП. Двое их них утверждали, что оказались у машины артиста в момент ДТП первыми, и за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой парень, начавший им угрожать. Третий свидетель заявил, что за два часа до ДТП видел, как в джип Ефремова садится неизвестный человек.