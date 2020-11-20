В Китае нашли руины огромной бани X века, построенной по древнеримским стандартам

Находку сделали археологи при проведении раскопок на северо-западе страны, пишет агентство «Синьхуа». Руины древнеримской бани были найдены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Баня была расположена в автономной префектуре Хуэй Чанцзи, ее площадь занимала не менее 400 квадратных метров. Основное здание банного комплекса было построено из кирпича и окружено колодцами. Рядом с восточной стороны находилось глинобитное сооружение, в котором находились печи, обеспечивавшие баню теплом.

Была у бани и подземная часть, которая использовалась для дымохода и для теплоснабжения. В надземной части люди принимали ванны.

Баня была центральным элементом древнего города Танчаодун, построенного в начале периода правления династии Тан (618-907 гг.). По мнению профессора археологии и музеологии исторической школы Китайского университета Жэньминь Вэй Цзяня, эта баня была, скорее всего, общественной.

Здание было большим и великолепным, использовалось на протяжении долгого периода времени, в нем несколько раз проводился капремонт. При этом здание было построено в соответствии с римским стилем планировки и римскими технологиями строительства. В частности, в нем была оборудована система подогрева пола, широко использовавшаяся в Древнем Риме.