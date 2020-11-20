К 110-летию со дня смерти Льва Толстого в «Ясной Поляне» создали фотопроект о жизни писателя

Проект #ЗдесьЖилТолстой доступен на сайте музея-заповедника и на его страницах в соцсетях, сообщила в пятницу пресс-служба «Ясной Поляны».

Проект #ЗдесьЖилТолстой включает фотографии Льва Толстого, сделанные в разных уголках его усадьбы. Фотоснимки совмещены с современными фотографиями этих же мест.

«Основная идея проекта — показать, как образ писателя связывает прошлое и настоящее. Фотопроект включает в себя восемь изображений. Каждое из них представляет собой совмещенную архивную фотографию писателя с современным снимком "Ясной Поляны"», — говорится в сообщении музея-заповедника.

Фотопроект демонстрирует, что родовое имение писателя практически не изменилось за прошедшее столетие.

В пятницу в «Ясной Поляне» прошло возложение цветов к могиле Льва Толстого. 21 ноября в Доме культуры музея-заповедника пройдет концерт народного артиста России Олега Погудина, который представит программу «Яснополянский романс».