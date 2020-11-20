Во Франции найден «Великий некрополь» аристократов времен Римской Галлии

Находку сделали сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (Inrap).

Ученые откопали древний некрополь, в котором были найдены гробницы аристократов. Раскопки прошли в древнем городе Августодуне, бывшем в то время столицей народа эдуев. Сейчас на этом месте расположен город Отен в Бургундии.

Открытие дало новые важные сведения о погребальных обычаях поздней античности в Римской Галлии. На территории громадного погребального комплекса нашли три главных кладбища III-IV веков нашей эры, использовавшиеся на протяжении около 250 лет.

Последняя фаза существования некропаля пришлось на зарю христианства в римском мире в V-VI веке, полагают эксперты. Всего было изучено более 230 захоронений, каждое из которых сохранило следы различных ритуалов.

Было найдено несколько мавзолеев, а также ритуальное деревянное здание. Ученые также нашли пять саркофагов из песчаника и 15 свинцовых гробов, в которых обычно хоронили знатных людей.

В одном из захоронений свинцовый гроб оказался помещен внутрь саркофага из песчаника. В нем были обнаружены золотые нити, тонкие остатки дорогой ткани, набор янтарных булавок и два изящных золотых кольца, одно из которых украшено гранатом.

Остатки тканей с использованием золотых нитей были найдены практически во всех саркофагах. Как показал анализ, они были окрашены в пурпурный цвет, очень популярный в древнем Риме.