В Музее древнерусской культуры открыли памятную доску протопопу Аввакуму

Церемония состоялась 20 ноября, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Мероприятие, которое прошло в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, открыла замминистра культуры, председатель Оргкомитета празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума Ольга Ярилова.

Протопоп Аввакум (Петров, 1620-1682 гг.) — выдающийся церковный деятель, писатель, почитаемый Русской старообрядческой церковью священномученик.

Ярилова отметила, что юбилей ознаменован многими научными событиями и выставками. Открытие памятной доски является еще одним шагом в деле сохранения русской культуры. Высокопреосвященнейший Корнилий, Митрополит Московский и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви, прочел на церемонии отрывок из Жизнеописания протопопа Аввакума, в котором рассказывается о его пребывании в Андрониковом монастыре.

Памятная доска в честь 400-летия протопопа Аввакума (Петрова) установлена на стене Трапезной палаты бывшего Андроникова монастыря. В нем протопоп находился под стражей с 14 августа по 15 сентября 1653 года.