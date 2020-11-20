Минкультуры подготовило стратегию развития библиотечного дела

Об этом сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Пермь.

Сейчас в Министерстве финансов РФ проходит согласование стратегия развития библиотечной отрасли на десятилетний период, сообщила министр. По ее словам, документ практически готов, до конца года его планируется внести в правительство.

Важнейшим пунктом стратегии станет восстановление и пополнение библиотечного фонда, отметила Любимова. «С одной стороны, мы понимаем, как важно, чтобы в библиотеке был элемент цифровизации, высокоскоростной интернет. С другой стороны, мы понимаем, что традиционная форма хранения книг и библиотечные фонды должны пополняться, и решать это предстоит всем вместе», — подчеркнула она.

Кроме того, частью развития библиотечной отрасли является улучшение имущественного комплекса в целом, отметила министр. Даже в период пандемии удалось сохранить работу академических залов библиотек, что является важным для научной работы, подчеркнула глава Минкультуры.