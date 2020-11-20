Богомолов отказался считать трагедией коронавирусные ограничения для театров

Режиссер прокомментировал в своем Instagram требование властей Москвы загружать зрительные залы не более, чем на 25%.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной поблагодарил московские власти за возможность работать даже в непростых условиях пандемии. «Я не вижу трагедии в том, что в зале будет 25 процентов зрителей», — написал он.

Богомолов отметил, что не понимает иронизирования некоторых над решением о 25-процентном заполнении театров. По его словам, в настоящее время власти Москвы предпринимают серьезные усилия для победы над эпидемией, однако при этом стараются не остановить культурную и экономическую жизнь в столице.

Сегодня приходится делать выбор между полным локдауном и возможностью работать с максимальными ограничениями, отметил Богомолов. По его словам, театры работают для того, чтобы зрители, видя освещенный фасад и огни афиш, чувствовали, что жизнь победит смерть.