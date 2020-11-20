«Et Cetera» покажет спектакль «Достоевский. Вопрос» Национального драмтеатра им. Горького

20.11.2020
На сцене Московского театра «Et Cetera» п/р А. Калягина будет представлен спектакль «Достоевский. Вопрос» белорусского Национального академического драматического театра им. М. Горького.
Спектакль поставлен по роману «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, в его основу легла глава «Великий инквизитор». «Главные «достоевские» вопросы: куда идёт этот мир, и как сохранить свою душу в этом мире? Когда же, наконец, наступит братство, о котором мечтает каждый человек? Почему именно у Достоевского ищем мы ответы на эти вопросы? Потому что все его пророчества сбываются», — говорится в описании спектакля.
Режиссура и сценография — Владимир Матросов. Композитор — Олег Залётнев. Исполнитель — Валерий Шушкевич, заслуженный артист Республики Беларусь.
Премьера состоялась 27 марта 2010 года. Продолжительность: 2 часа 45 минут, с антрактом. 12+