Анна Нетребко и Пласидо Доминго выступят в Мариинском театре

Выступления состоятся 29 ноября, 7 и 10 декабря, сообщила пресс-служба театра.

В ближайших спектаклях «Трубадур» (29 ноября) и «Евгений Онегин» (7 декабря) выступит Анна Нетребко. Пласидо Доминго исполнит титульную партию в «Набукко» 10 декабря.

Исполнение «Онегина» с участием Нетребко станет обещанным переносом ее петербургского дебюта в партии Татьяны. Кроме того, певица выступит в «Трубадуре» Верди. В роли Леоноры Нетребко выходила на премьере спектакля Пьера Луиджи Пицци в 2013 году, говорится в сообщении.

29 ноября в главных партиях на сцене будут выступать Екатерина Семенчук (Азучена) и Владислав Сулимский (Граф ди Луна). Юсиф Эйвазов впервые выйдет в этой постановке Мариинского театра в роли Манрико.

7 декабря в «Евгении Онегине» исполнит титульную партию Алексей Марков. В роли Ольги будет Екатерина Семенчук, партию Ленского исполнит Сергей Скороходов, Гремина — Михаил Петренко.

Пласидо Доминго приедет в Санкт-Петербург, чтобы с мариинскими артистами спеть «Набукко». В концерте примут участие Татьяна Сержан и Екатерина Семенчук. В образе военачальника Измаила, в которого влюблены обе героини, выступит тенор Сергей Скороходов, в партии Захарии — Михаил Петренко.