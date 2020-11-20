Тюменский драмтеатр закрылся на карантин из-за четырех случаев коронавируса

Об этом директор ТБДТ Сергей Осинцев рассказал «Тюменским известиям».

По словам руководителя театра, в коллективе официально подтверждены четыре случая коронавирусной инфекции. Два случая произошли в труппе и два — среди технического персонала.

В связи с этим было принято решение уйти на карантин до 6 декабря, для того чтобы разорвать цепочку заболеваемости, пояснил Осинцев.

Спектакли ТБДТ перенесены на декабрь. Весь план переноса опубликован на нашем официальном сайте и во всех наших социальных сетях, указаны телефоны, по которым можно уточнить необходимую информацию, сообщил Осинцев.

На период карантина труппа театра Тюмени будет работать дистанционно. На это время сцену планируется предоставить театру «Европа» Дмитрия Ефимова.